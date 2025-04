Nível do rio Itabapoana preocupa após chuvas intensas Em 48 horas, choveu cerca de 60 milímetros, causando a queda de árvores e exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros em trechos da RJ-230 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/04/2025 - 16h02 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O rio Itabapoana, em Bom Jesus de Itabapoana (RJ), atingiu níveis preocupantes após fortes chuvas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

A Defesa Civil está em alerta, monitorando a situação, já que o nível do rio chegou a 2,55 metros, próximo à cota de transbordamento de 3,10 metros. A vazão do rio é menor comparada a outros, como o Rio Paraíba do Sul, tornando-o mais suscetível a enchentes.

Em 48 horas, choveu cerca de 60 milímetros, causando a queda de árvores e exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros em trechos da RJ-230.

O rio também marca a divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, destacando a importância de monitoramento contínuo.