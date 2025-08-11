Nova regra proíbe montagem antecipada de equipamentos nas praias de Armação dos Búzios (RJ) A decisão, válida desde 11 de julho, visa organizar o uso do espaço público e garantir acesso livre às áreas costeiras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/08/2025 - 16h28 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h28 ) twitter

A cidade de Armação dos Búzios (RJ) implementou uma nova regra que proíbe a montagem antecipada de cadeiras, mesas e guarda-sóis nas praias. A decisão, válida desde 11 de julho, visa organizar o uso do espaço público e garantir acesso livre às áreas costeiras. Agora, comerciantes só podem montar os equipamentos quando solicitados pelos visitantes, promovendo um equilíbrio no uso das praias.