Nova regra proíbe montagem antecipada de equipamentos nas praias de Armação dos Búzios (RJ)

A decisão, válida desde 11 de julho, visa organizar o uso do espaço público e garantir acesso livre às áreas costeiras

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A cidade de Armação dos Búzios (RJ) implementou uma nova regra que proíbe a montagem antecipada de cadeiras, mesas e guarda-sóis nas praias. A decisão, válida desde 11 de julho, visa organizar o uso do espaço público e garantir acesso livre às áreas costeiras. Agora, comerciantes só podem montar os equipamentos quando solicitados pelos visitantes, promovendo um equilíbrio no uso das praias.

