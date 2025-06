Nova unidade do Corpo de Bombeiros é inaugurada na Praia do Farol A instalação visa reduzir o tempo de resposta a emergências, especialmente durante o verão, quando há aumento de acidentes e afogamentos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/06/2025 - 16h55 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h55 ) twitter

A nova unidade do Corpo de Bombeiros foi inaugurada na Praia do Farol de São Thomé, em Campos (RJ), com a presença de autoridades locais e do governador em exercício, Rodrigo Bacellar. A instalação visa reduzir o tempo de resposta a emergências, especialmente durante o verão, quando há aumento de acidentes e afogamentos. A unidade conta com viaturas híbridas e moto aquáticas, além de cinco militares em serviço contínuo.