Número de acidentes de trânsito aumenta 22% no norte fluminense Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio destacam comportamentos de risco como excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 16h58 (Atualizado em 19/05/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share