Número de roubo à residência cresceu mais de 160% na região norte fluminense em 2025 Casos recentes incluem invasões violentas em São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, com vítimas agredidas e grandes quantias roubadas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/06/2025 - 16h14 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h14 )

O número de roubos a residências no Norte Fluminense cresceu 166% em 2025, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Casos recentes incluem invasões violentas em São João da Barra e São Francisco de Itabapoana, com vítimas agredidas e grandes quantias roubadas. Especialistas apontam a chegada de pessoas de outras cidades em busca de emprego como um fator para o aumento da criminalidade.