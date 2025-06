Obras de reurbanização no centro de Cabo Frio (RJ) são iniciadas O projeto, em parceria com o governo do estado, visa revitalizar as principais vias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/06/2025 - 15h49 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h49 ) twitter

O prefeito de Cabo Frio (RJ), Dr. Serginho, e o governador em exercício Rodrigo Bacelar anunciaram o início das obras de reurbanização no centro da cidade, especificamente na praça Porto Rocha. O projeto, em parceria com o governo do estado, visa revitalizar as principais vias com previsão de conclusão em três meses.