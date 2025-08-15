Obras de revitalização trazem esperança para a Lagoa de Imboassica, em Macaé (RJ) O plano inclui a criação de um parque ecológico e jardins filtrantes que melhoram a qualidade da água Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h40 ) twitter

A Lagoa de Imboassica, em Macaé (RJ), passará por um projeto de revitalização para combater o despejo irregular de esgoto. O plano inclui a criação de um parque ecológico e jardins filtrantes que melhoram a qualidade da água. Em parceria com a UFRJ, a iniciativa busca despoluir o canal do Mulambo utilizando plantas aquáticas. A obra também prevê uma ciclovia e áreas de contemplação.