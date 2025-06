Oficina de Música do 8º BPM de Campos ajuda a formar jovens talentos Projeto pioneiro em todos os batalhões do Estado já recebeu mais de dois mil alunos desde 2002 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 19h43 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h43 ) twitter

Ao som de metais e bateria, os cerca de 50 alunos do projeto Oficina de Música do 8º Batalhão da Polícia Militar de Campos vão transformando suas vidas. Pioneiro entre todos os batalhões do Estado, o projeto já recebeu mais de dois mil alunos desde 2002. O subtenente Edward Soares, o maestro, vibra com a oportunidade de ajudar a formar jovens talentos.