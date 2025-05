Onda de assaltos assusta moradores de Araruama (RJ) Em um único dia, dois estabelecimentos comerciais foram alvos de criminosos, cujas ações foram capturadas por câmeras de segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/05/2025 - 15h28 (Atualizado em 07/05/2025 - 15h28 ) twitter

A cidade de Araruama (RJ) enfrenta uma onda de assaltos que tem deixado os moradores em alerta.

Em um único dia, dois estabelecimentos comerciais foram alvos de criminosos, cujas ações foram capturadas por câmeras de segurança.

A reportagem destaca a importância de não reagir durante assaltos e a necessidade de denunciar os crimes para que as autoridades possam agir de forma eficaz.

Apesar do reforço no policiamento, a sensação de insegurança persiste. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão trabalhando para aumentar a segurança na região, mas a população é incentivada a colaborar com denúncias e registros de ocorrências.