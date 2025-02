Ondas intensas de calor têm aumentado número de incêndios no interior do Rio de Janeiro Altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade são agravantes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/02/2025 - 13h23 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h23 ) twitter

A onda de calor que atinge o país tem gerado condições climáticas atípicas que favorecem o surgimento de incêndios. Na última semana, no Rio de Janeiro, foram registrados focos nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande, São Francisco de Itabapoana e Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na primeira quinzena do mês de fevereiro, ocorreram mais de 560 ocorrências de incêndio em vegetação. A preocupação das autoridades é que o calor potencialize a situação, especialmente quando combinado com a baixa umidade e ventos fortes.