Ônibus tem princípio de incêndio e passageiros precisam sair de coletivo
Passageiros relataram fumaça e cheiro de queimado, levando o motorista a evacuar o veículo
Na manhã de hoje (03), foi registrado um princípio de incêndio em um ônibus, gerando preocupações sobre a segurança no transporte público. Passageiros relataram fumaça e cheiro de queimado, levando o motorista a evacuar o veículo. O Instituto de Trânsito e Transporte. investiga o incidente e a necessidade de maior fiscalização é discutida, visando garantir a segurança dos passageiros e motoristas. A população clama por melhorias no serviço.