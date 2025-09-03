Ônibus tem princípio de incêndio e passageiros precisam sair de coletivo Passageiros relataram fumaça e cheiro de queimado, levando o motorista a evacuar o veículo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 15h10 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h10 ) twitter

Na manhã de hoje (03), foi registrado um princípio de incêndio em um ônibus, gerando preocupações sobre a segurança no transporte público. Passageiros relataram fumaça e cheiro de queimado, levando o motorista a evacuar o veículo. O Instituto de Trânsito e Transporte. investiga o incidente e a necessidade de maior fiscalização é discutida, visando garantir a segurança dos passageiros e motoristas. A população clama por melhorias no serviço.