Operação apreende cerca de três toneladas de café fraudado e impuro no Rio de Janeiro O café continha impurezas como areia e milho, ultrapassando os limites permitidos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h15 )

Uma operação no estado do Rio de Janeiro apreendeu cerca de três toneladas de café fraudado. A ação, chamada de Operação Café Real, envolveu a Secretaria de Defesa do Consumidor, o Ministério da Agricultura, a Polícia Militar e o Procon. Foram fiscalizados 19 estabelecimentos, resultando na interdição de uma indústria. O café continha impurezas como areia e milho, ultrapassando os limites permitidos, colocando em risco a saúde dos consumidores.