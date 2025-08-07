Operação interdita um dos maiores ferros-velhos da região de Saquarema (RJ) por risco ambiental A ação visou fiscalizar a procedência de lixo automotivo e encontrou riscos ambientais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 13h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 13h59 ) twitter

Uma força-tarefa do governo do Rio de Janeiro interditou um ferro-velho em Saquarema (RJ), região dos Lagos, durante a Operação Desmonte. A ação visou fiscalizar a procedência de lixo automotivo e encontrou riscos ambientais, como derramamento de óleo e combustíveis no solo. Além disso, foram achadas carcaças sem notas fiscais ou registros do DETRAN. A operação envolveu Polícia Civil, Militar, INEE, Secretaria de Fazenda e Corpo de Bombeiros.