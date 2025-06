Órgãos públicos realizam operação de combate a irregularidades do trânsito Foram abordados 128 veículos, resultando em 77 notificações, 23 motos removidas e 2 carros apreendidos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 14h54 (Atualizado em 12/06/2025 - 14h54 ) twitter

Uma operação conjunta da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, do IMTT e da Polícia Militar foi realizada na Avenida José Carlos Pereira Pinto, no bairro Guarus, em Campos (RS), para combater irregularidades no trânsito. Foram abordados 128 veículos, resultando em 77 notificações, 23 motos removidas e 2 carros apreendidos. A ação busca melhorar a segurança no trânsito, mostrando a importância da conscientização dos motoristas.