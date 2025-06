Pacientes cobram melhor atendimento no PAM do bairro São Cristóvão, em Cabo Frio (RJ) Além de longas filas, a população ainda sofre com atrasos em consultas e exames na unidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Cabo Frio (RJ), a população tem sofrido com a demora no atendimento no PAM do bairro São Cristóvão. Os pacientes enfrentam longas filas e atrasos em consultas e exames. Em nota, a prefeitura informou que a unidade está passando por reestruturação e atende cerca de 400 pessoas diariamente. A alta demanda e a retomada dos atendimentos contribuíram para a superlotação.