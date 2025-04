Pais de crianças atípicas denunciam falta de assistência em escolas públicas de Macaé (RJ) A Legislação Brasileira exige que escolas públicas e privadas ofereçam suporte adequado, mas a realidade mostra um cenário de exclusão Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/04/2025 - 16h29 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h29 ) twitter

Em Macaé (RJ), pais de crianças com deficiências intelectuais e transtornos de comportamento denunciam a falta de assistência nas escolas municipais.

Crianças como o filho de Sabrina, com Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) e o filho de Priscila, com Autismo grau 3, enfrentam dificuldades para frequentar as aulas devido à ausência de auxiliares de serviços escolares.

A Legislação Brasileira exige que escolas públicas e privadas ofereçam suporte adequado, mas a realidade mostra um cenário de exclusão e regressão no desenvolvimento das crianças.

Especialistas alertam para o impacto negativo dessa situação, destacando a importância da inclusão efetiva e do apoio profissional para garantir o desenvolvimento acadêmico e comportamental dos alunos.