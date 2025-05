Parceria entre Polícia Civil e CCO soluciona crimes, em Campos (RJ) Os resultados se devem, principalmente, às câmeras de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 16h55 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h55 ) twitter

A parceria entre a Polícia Civil e o CCO (Centro de Controle Operacional) de Campos (RJ) tem solucionado crimes, recuperando até uma moto comprada com fraude, graças às câmeras de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública. Essa colaboração também identifica estelionatários de QR Code. A expansão do sistema de câmeras apoia a segurança, crucial diante do aumento de estelionatos em 2024.