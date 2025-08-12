Parque Ecológico Dormitório das Garças é reaberto em Cabo Frio (RJ) Com mais de 215 mil metros quadrados, o parque é um importante ponto de encontro de ecossistemas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h13 ) twitter

O Parque Ecológico Dormitório das Garças, em Cabo Frio (RJ), reabriu após quatro meses fechado para reformas. Com mais de 215 mil metros quadrados, o parque é um importante ponto de encontro de ecossistemas, abrigando diversas espécies de aves e peixes. Agora, com um mirante de 10 metros, oferece uma visão panorâmica e é destino de escolas e pesquisadores. Melhorias continuam, como a instalação de placas educativas.