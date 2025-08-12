Logo R7.com
Passageiro é preso transportando drogas em ônibus intermunicipal na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal interceptou o veículo com informações privilegiadas, durante patrulhamento

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um passageiro foi detido transportando 59 quilos de maconha, 5 quilos de skank e 272 comprimidos de ecstasy em um ônibus na BR-101, em Casimiro de Abreu (RJ). A Polícia Rodoviária Federal interceptou o veículo com informações privilegiadas, durante patrulhamento. O suspeito e as drogas foram levados à delegacia local. A Polícia Civil investiga a origem e destino dos entorpecentes, que saíram do Rio de Janeiro com destino a Vila Velha, Espírito Santo.

