Patrulha Maria da Penha e DEAM trabalham juntas para diminuir os casos de violência doméstica

Só no primeiro trimestre de 2025, mais de 600 casos de violência contra a mulher foram registrados na cidade

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Campos (RJ), mais de 600 casos de violência contra a mulher foram registrados no primeiro trimestre de 2025. A Patrulha Maria da Penha e a Polícia Civil trabalham juntas para apoiar as vítimas e garantir o cumprimento de medidas protetivas. O aumento nos registros reflete maior conscientização das mulheres sobre a importância de denunciar, apesar de ainda haver subnotificação. A campanha ‘Agosto Lilás’ reforça a divulgação da Lei Maria da Penha.

