Perseguição policial em Campos (RJ) termina com apreensão de motocicleta A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 14h47 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma perseguição policial chamou a atenção dos moradores do Parque Aurora, em Campos (RJ), na noite de ontem (27). A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa. Durante a perseguição, que envolveu motopatrulhas e viaturas, foram ouvidos disparos de arma de fogo. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência encaminhada à delegacia do centro.