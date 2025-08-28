Logo R7.com
Perseguição policial em Campos (RJ) termina com apreensão de motocicleta

A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma perseguição policial chamou a atenção dos moradores do Parque Aurora, em Campos (RJ), na noite de ontem (27). A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa. Durante a perseguição, que envolveu motopatrulhas e viaturas, foram ouvidos disparos de arma de fogo. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência encaminhada à delegacia do centro.

