Perseguição policial em Campos (RJ) termina com apreensão de motocicleta
A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa
Uma perseguição policial chamou a atenção dos moradores do Parque Aurora, em Campos (RJ), na noite de ontem (27). A ação começou após uma tentativa de abordagem a uma motocicleta sem placa. Durante a perseguição, que envolveu motopatrulhas e viaturas, foram ouvidos disparos de arma de fogo. A motocicleta foi apreendida e a ocorrência encaminhada à delegacia do centro.