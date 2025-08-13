Perseguição termina com prisão de criminosos em Macaé (RJ)
Após desobedecer ordem de parada, o motorista fugiu, mas foi interceptado após colidir com carro
Criminosos que furtavam residências na Serra de Macaé (RJ) foram presos após uma perseguição policial na BR-100. A ação começou quando a Polícia Civil recebeu informações sobre um carro usado para transportar objetos furtados. Após desobedecer a ordem de parada, o motorista fugiu, mas foi interceptado após colidir com o veículo. Objetos furtados foram recuperados e os suspeitos levados à delegacia.