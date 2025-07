Pescadores buscam ajuda para reconstruir deck destruído por fortes ondas em Arraial do Cabo (RJ) A prefeitura e órgãos de pesca prometem apoio Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h27 ) twitter

A ressaca no litoral do Rio de Janeiro causou destruição no deck dos pescadores em Arraial do Cabo. Pescadores locais enfrentam dificuldades para reconstruir a estrutura danificada pelos fortes ventos e mar agitado. A prefeitura e órgãos de pesca prometem apoio, mas a comunidade ainda aguarda ajuda efetiva. O local, famoso por suas belezas naturais e ensaios fotográficos, tenta se reerguer em meio à previsão de novas ressacas.