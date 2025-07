Pesquisadores da UFRJ revelam poluição alarmante nas praias de Macaé (RJ) A coleta de resíduos, realizada desde 2023, destaca a necessidade de conscientização ambiental Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/07/2025 - 16h15 (Atualizado em 04/07/2025 - 16h15 ) twitter

Pesquisadores do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ analisaram a saúde das praias de Macaé (RJ), revelando uma grande concentração de lixo, especialmente nas praias dos Cavaleiros e Bar do Coco. A coleta de resíduos, realizada desde 2023, destaca a necessidade de conscientização ambiental e ações colaborativas para mitigar o impacto da poluição no ecossistema marinho e na economia local.