PF e PRF apreendem quase 52 kg de drogas durante ação na BR-101 Cargas significativas foram encontradas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 15h09 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h09 )

O Instituto de Segurança Pública do Rio registrou um aumento nas apreensões de drogas nas regiões Norte e Noroeste Fluminense no primeiro semestre deste ano, com mais de 5200 ocorrências, 3% a mais que no ano anterior. A Polícia Federal interceptou cargas significativas, incluindo 50 quilos de maconha e 22 quilos de cocaína, em operações conjuntas nas rodovias, destacando o combate ao tráfico na região.