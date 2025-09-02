Píer do emissário submarino em Rio das Ostras (RJ): reforma deve durar cerca de 30 dias A prefeitura realizará reparos emergenciais e reforçará a segurança para evitar vandalismo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Pier do emissário submarino da praia de Costazul, em Rio das Ostras (RJ), está interditado por 30 dias devido à queda de duas grades, evidenciando a situação crítica da estrutura. A prefeitura realizará reparos emergenciais e reforçará a segurança para evitar vandalismo. Uma licitação para reforma definitiva será publicada em breve, com expectativa de início das obras ainda em setembro.