Piloto de Macaé (RJ) compete na sétima etapa da Copa São Paulo de Kart
Representando o Rio de Janeiro na categoria Sprinter F4 graduado, Bernardo busca somar pontos
O piloto macaense Bernardo Gusmão se prepara para a sétima etapa da Copa São Paulo de Kart, que ocorrerá no sábado (16) no kartódromo de Interlagos. Representando o Rio de Janeiro na categoria Sprinter F4 graduado, Bernardo busca somar pontos e subir de categoria. As atividades começam às 7h30, com treinos livres na sexta e a tomada de tempo definindo o grid de largada.