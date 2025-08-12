Piloto de Macaé (RJ) compete na sétima etapa da Copa São Paulo de Kart Representando o Rio de Janeiro na categoria Sprinter F4 graduado, Bernardo busca somar pontos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O piloto macaense Bernardo Gusmão se prepara para a sétima etapa da Copa São Paulo de Kart, que ocorrerá no sábado (16) no kartódromo de Interlagos. Representando o Rio de Janeiro na categoria Sprinter F4 graduado, Bernardo busca somar pontos e subir de categoria. As atividades começam às 7h30, com treinos livres na sexta e a tomada de tempo definindo o grid de largada.