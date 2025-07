Pinguins aparecem na Praia Grande e impressionam turistas Durante o inverno, é comum que esses animais migrem da Patagônia, em busca de águas mais quentes e alimento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/07/2025 - 16h52 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h52 ) twitter

Pinguins foram avistados no mar da Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ), e na Praia Grande, em Arraial do Cabo (RJ), atraindo a atenção de turistas e moradores. Durante o inverno, é comum que esses animais migrem da Patagônia em busca de águas mais quentes e alimento. As imagens, capturadas por telespectadores, mostram os pinguins nadando e emergindo na água gelada, um fenômeno natural que encanta a todos na Região dos Lagos.