PM apreende câmeras do tráfico que monitoravam ruas no morro do limão, em Cabo Frio Objetivo era capturar presença das viaturas

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share