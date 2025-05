PM apreende grande quantidade de drogas na baixada campista Foram encontrados 850 pinos de cocaína, 350 gramas de cocaína, 10 quilos de maconha, 300 pedras de crack, além de rádios transmissores e algemas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de drogas no bairro da Tocaia, em Campos (RJ), após denúncias anônimas. Foram encontrados 850 pinos de cocaína, 350 gramas de cocaína, 10 quilos de maconha, 300 pedras de crack, além de rádios transmissores e algemas. Apesar de ninguém ter sido preso no local, o caso está sob investigação na delegacia do centro.