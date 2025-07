PM apreende moto clonada que foi flagrada por câmeras da prefeitura de Campos (RJ) O veículo foi flagrado circulando em várias áreas da cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h38 ) twitter

A Polícia Militar de Campos dos Goytacazes (RJ) apreendeu uma moto clonada após denúncia e monitoramento por câmeras de segurança. O veículo foi flagrado circulando em várias áreas da cidade, levando à abordagem no distrito de Santo Amaro. O caso destaca a eficácia do sistema de videomonitoramento, que já mostra resultados positivos na segurança pública, com planos de expansão para aumentar a vigilância.