PM realiza operação de combate à criminalidade em Travessão de Barra A ação, com 11 viaturas, 4 motos e 40 agentes, busca restaurar a segurança na cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h01 )

A operação policial ‘Impacto’, em São Francisco de Itabapoana (RJ), busca combater o tráfico de drogas, causa do aumento de 33% nos homicídios. A ação, com 11 viaturas, 4 motos e 40 agentes, busca restaurar a segurança na cidade, intensificada com a reabertura do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) de Travessão de Barra e presença contínua de policiais.