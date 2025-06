Polícia Civil investiga tentativa de rapto de criança em Campos dos Goytacazes (RJ) A polícia busca mais informações e imagens de câmeras de segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 14h43 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h43 ) twitter

A Polícia Civil de Guarus está investigando uma tentativa de rapto de uma criança, após um vídeo viralizar nas redes sociais, em Campos dos Goytacazes (RJ). O delegado Ronaldo Cavalcante confirmou o registro do boletim de ocorrência, que relata um carro escuro com um casal tentando raptar a criança na Avenida José Carlos Pereira Pinto. A polícia busca mais informações e imagens de câmeras de segurança. Pais são alertados a redobrar a atenção com crianças nas ruas.