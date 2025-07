Polícia Civil prende cinco suspeitos por extorsão e tráfico na Baixada Campista A operação teve apoio da Polícia Militar Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 19h10 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h19 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Poço Gordo, Baixada Campista, suspeito de extorquir comerciantes locais. A operação, com apoio da Polícia Militar, resultou na prisão de cinco integrantes da quadrilha e apreensão de armas e anotações do tráfico. O gerente do tráfico está foragido. A polícia incentiva denúncias para fortalecer as investigações.