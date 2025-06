Polícia Civil prende homem acusado de assassinar esposa em Maricá (RJ) Suspeito possui uma ficha criminal extensa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/06/2025 - 15h18 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h18 ) twitter

Um homem suspeito de assassinar sua companheira foi preso em Maricá (RJ). Com uma ficha criminal extensa, incluindo seis homicídios, ele foi detido após uma discussão motivada por ciúmes que resultou no estrangulamento da vítima. A polícia já tinha um mandado de prisão por tráfico de drogas contra ele. Agora, ele aguarda julgamento no sistema prisional do Rio de Janeiro.