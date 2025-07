Polícia Civil prende homem acusado de envenenar animais em Macuco (RJ) Testemunhas relataram que o suspeito confessou o crime devido a divergências com uma vizinha Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Macuco (RJ), na região serrana do Rio, enfrenta uma série de envenenamentos de animais que chocou os moradores. A Polícia Civil investiga o caso, com um suspeito já preso. O delegado Gilberto Soares da Silva destaca a colaboração da comunidade nas investigações. Testemunhas relataram que o suspeito confessou o crime devido a divergências com uma vizinha. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos.