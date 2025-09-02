Polícia Civil prende homem condenado por estuprar a própria enteada de 10 anos O caso foi denunciado pela mãe da menina em 2022, levando à abertura de um inquérito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 15h08 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h08 ) twitter

A Polícia Civil de Campos dos Goytacazes (RJ) prendeu um homem condenado por estuprar sua enteada de 10 anos, que ficou grávida. O caso foi denunciado pela mãe da menina em 2022, levando à abertura de um inquérito. O suspeito fugiu, mas foi encontrado em São Francisco de Itabapoana (RJ). Ele foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado e está à disposição da justiça.