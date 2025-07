Polícia Civil prende três suspeitos de envolvimento em homicídio em Campos (RJ) Crime aconteceu em março de 2025 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h03 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma operação em Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ), prendendo três suspeitos de envolvimento no homicídio de William Nogueira, ocorrido em março de 2025. A ação se concentrou na Rua Paraíba do Sul, na comunidade Minha Deusa. Durante a operação, uma granada foi apreendida. A vítima tentou socorrer-se, mas faleceu no hospital. A polícia continua a investigar e prender envolvidos no caso.