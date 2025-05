Polícia Civil realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro O líder da quadrilha, identificado como dono de um luxuoso Aras, ostentava riqueza nas redes sociais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h04 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou a ‘Operação Caballus’, em Campos (RJ), visando desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada. A investigação, que abrange o período de 2018 a 2023, revelou contratos fraudulentos com prefeituras, para fornecimento de materiais hospitalares. O líder da quadrilha, identificado como dono de um luxuoso Aras, ostentava riqueza nas redes sociais. A operação já resultou na apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos e veículos, e uma segunda fase está prevista para aprofundar as investigações. A prefeitura de Campos, citada na investigação, declarou estar colaborando com as autoridades.