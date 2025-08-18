Polícia Civil realiza resgate de cavalo após denúncia de maus-tratos
O animal foi encontrado em um terreno baldio mancando, sem alimento e sem água
Em Santo Antônio de Pádua (RJ), a Polícia Civil resgatou um cavalo em condições precárias, após denúncias de maus-tratos. O animal foi encontrado em um terreno baldio mancando, sem alimento e sem água. O proprietário, ausente no local, responderá por maus-tratos. O cavalo foi levado para cuidados veterinários pela prefeitura, que continua a investigação.