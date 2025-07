Polícia Civil tenta encontrar casal que invadiu e furtou sorveteria em Cabo Frio (RJ) O crime foi registrado por câmeras de segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h43 ) twitter

Uma sorveteria no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio (RJ), foi alvo de arrombamento e furto, registrado por câmeras de segurança. O crime ocorreu quando um casal invadiu o estabelecimento, sendo surpreendido por um vizinho ao sair. A polícia investiga o caso, destacando a prioridade no combate a roubos e furtos, visando aumentar a segurança pública. As imagens podem ajudar na identificação dos suspeitos.