Polícia investiga origem de granada caseira que feriu homem em Itaperuna (RJ) Imagens mostram o homem manuseando o explosivo antes do incidente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h42 )

A polícia investiga a explosão de uma granada caseira no bairro São Francisco, Itaperuna (RJ), que feriu um homem. O artefato estava na moto da vítima, que inicialmente alegou ter caído, mas depois confessou ter se machucado devido a explosão. Imagens mostram o homem manuseando o explosivo antes do incidente. Ele foi transferido para o hospital devido à gravidade dos ferimentos. A polícia busca a origem do explosivo em área dominada por facção criminosa.