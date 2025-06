Polícia Militar e Batalhão de Cães realizam grande apreensão de drogas Foram apreendidos cerca de 200 quilos de drogas, possivelmente maconha, na Penha, em Campos dos Goytacazes (RJ) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/06/2025 - 16h26 (Atualizado em 30/06/2025 - 16h26 ) twitter

A Polícia Militar, com apoio do Batalhão de Cães, apreendeu cerca de 200 quilos de drogas na Penha, em Campos dos Goytacazes (RJ). A operação contou com 20 agentes e foi baseada em denúncias. As drogas, possivelmente maconha, foram levadas à delegacia central para verificação.