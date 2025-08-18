Polícia Militar recupera carro com registro de furto na Baixada Campista O carro foi identificado na RJ-216 e, em apenas 8 minutos, as viaturas chegaram ao local, abordando o suspeito e confirmando o furto Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 15h06 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h06 ) twitter

Equipes do Centro de Controle Operacional em Campos (RJ) auxiliaram a Polícia Militar na recuperação de um veículo com registro de furto. O carro foi identificado na RJ-216 e, em apenas 8 minutos, as viaturas chegaram ao local, abordando o suspeito e confirmando o furto. O homem alegou ter comprado o veículo via grupo de WhatsApp. O caso foi levado à delegacia para investigação.