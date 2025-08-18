Polícia prende cinco suspeitos após furto à loja em Rio das Ostras (RJ) Os suspeitos foram detidos após roubarem o estabelecimento, com produtos como TVs e celulares recuperados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco membros de uma quadrilha especializada em furtos a estabelecimentos comerciais no interior do Rio. Os suspeitos foram detidos após roubarem uma loja em Rio das Ostras, com produtos como TVs e celulares recuperados. A ação foi planejada e faz parte de uma série de crimes na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.