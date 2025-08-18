Polícia prende cinco suspeitos após furto à loja em Rio das Ostras (RJ)
Os suspeitos foram detidos após roubarem o estabelecimento, com produtos como TVs e celulares recuperados
Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco membros de uma quadrilha especializada em furtos a estabelecimentos comerciais no interior do Rio. Os suspeitos foram detidos após roubarem uma loja em Rio das Ostras, com produtos como TVs e celulares recuperados. A ação foi planejada e faz parte de uma série de crimes na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.