Polícia prende cinco suspeitos após furto à loja em Rio das Ostras (RJ)

Os suspeitos foram detidos após roubarem o estabelecimento, com produtos como TVs e celulares recuperados

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar resultou na prisão de cinco membros de uma quadrilha especializada em furtos a estabelecimentos comerciais no interior do Rio. Os suspeitos foram detidos após roubarem uma loja em Rio das Ostras, com produtos como TVs e celulares recuperados. A ação foi planejada e faz parte de uma série de crimes na região. As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

