Polícia prende homem suspeito de estuprar a própria filha em Campos dos Goytacazes (RJ)
A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou a delegacia especializada
Um homem foi preso em Campos (RJ) após ser acusado de abusar sexualmente de sua filha de 14 anos. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou a delegacia especializada. A Polícia Civil abriu inquérito e, após investigação, o suspeito foi detido. O caso destaca a importância de denunciar abusos e buscar apoio psicológico para as vítimas e suas famílias.