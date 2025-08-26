Polícia prende homem suspeito de estuprar a própria filha em Campos dos Goytacazes (RJ) A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou a delegacia especializada Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 16h11 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h11 ) twitter

Um homem foi preso em Campos (RJ) após ser acusado de abusar sexualmente de sua filha de 14 anos. A denúncia foi feita pela mãe da vítima, que procurou a delegacia especializada. A Polícia Civil abriu inquérito e, após investigação, o suspeito foi detido. O caso destaca a importância de denunciar abusos e buscar apoio psicológico para as vítimas e suas famílias.