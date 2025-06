Polícia prende suspeito de sequestro e tortura em Itaperuna (RJ) Conhecido como ‘Jogador’, ele é apontado como terceiro na hierarquia do tráfico local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 18h28 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h28 ) twitter

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar em Itaperuna (RJ) resultou na prisão de um suspeito envolvido no sequestro e tortura de um homem em maio. Conhecido como ‘Jogador’, ele é apontado como terceiro na hierarquia do tráfico local e teria participado diretamente do crime, inclusive fornecendo a arma usada na tortura. A captura ocorreu sem resistência, destacando a rivalidade entre grupos traficantes como motivação.