Policiais civis prendem suspeitos de sequestrar e extorquir o próprio sócio O crime ocorreu em 4 de julho Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 14h47 (Atualizado em 08/08/2025 - 14h47 )

A polícia prendeu dois homens suspeitos de sequestrar um empresário em Macaé (RJ). Um dos suspeitos foi capturado em Macaé e o outro em Navegantes, Santa Catarina. O crime ocorreu em 4 de julho, quando o empresário foi rendido por sócios da própria empresa e forçado a assinar documentos sob ameaça. Os suspeitos usaram veículos para bloquear a rota e contaram com terceiros para validar documentos em cartório.