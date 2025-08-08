Policiais civis prendem suspeitos de sequestrar e extorquir o próprio sócio
O crime ocorreu em 4 de julho
A polícia prendeu dois homens suspeitos de sequestrar um empresário em Macaé (RJ). Um dos suspeitos foi capturado em Macaé e o outro em Navegantes, Santa Catarina. O crime ocorreu em 4 de julho, quando o empresário foi rendido por sócios da própria empresa e forçado a assinar documentos sob ameaça. Os suspeitos usaram veículos para bloquear a rota e contaram com terceiros para validar documentos em cartório.