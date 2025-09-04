Policiais militares salvam bebê engasgado em Guarus (RJ) Durante patrulha, foram abordados por um casal em busca de ajuda Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 14h27 (Atualizado em 04/09/2025 - 14h27 ) twitter

Em Guarus (RJ), policiais militares Júlio César e Carlos Eduardo salvaram a vida de uma recém-nascida chamada Pérola, que estava engasgada. Durante patrulha, foram abordados por um casal em busca de ajuda. Aplicaram a manobra de Heimlich com sucesso, devolvendo a respiração à bebê. A mãe, em resguardo, expressou gratidão. Os policiais destacaram a importância do treinamento contínuo para situações de emergência.