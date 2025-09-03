Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ponte da Integração, que liga Campos a São Francisco, ficará pronta em 2026

Apesar de já inaugurada, a infraestrutura ainda enfrenta desafios, como a falta de estradas completas e condições precárias devido às chuvas

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A Ponte da Integração, ligando Campos e São Francisco de Itabapoana, está prevista para conclusão em julho de 2026. Apesar de já inaugurada, a infraestrutura ainda enfrenta desafios, como a falta de estradas completas e condições precárias devido às chuvas. A obra, avaliada em R$ 78 milhões, visa reduzir a distância entre municípios e impulsionar a economia local, beneficiando produtores rurais e o turismo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.