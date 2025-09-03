Ponte da Integração, que liga Campos a São Francisco, ficará pronta em 2026 Apesar de já inaugurada, a infraestrutura ainda enfrenta desafios, como a falta de estradas completas e condições precárias devido às chuvas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 17h19 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h19 ) twitter

A Ponte da Integração, ligando Campos e São Francisco de Itabapoana, está prevista para conclusão em julho de 2026. Apesar de já inaugurada, a infraestrutura ainda enfrenta desafios, como a falta de estradas completas e condições precárias devido às chuvas. A obra, avaliada em R$ 78 milhões, visa reduzir a distância entre municípios e impulsionar a economia local, beneficiando produtores rurais e o turismo.